Ещё
Тренер дал хоккеисту несколько секунд на интервью и вытащил на лед
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер дал хоккеисту несколько секунд на интервью и вытащил на лед 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Салавата Юлаева» Амир Хабибуллин во время суперфинала детского турнира «Кубок Газпром нефти» дал интервью, которое продлилось несколько секунд. Видеозапись появилась во «ВКонтакте».
В первом периоде игрок сумел открыть счет, после чего отправился на экспресс-интервью. Корреспондент спросила, как ему удалось забросить шайбу, однако сразу после этого тренер уфимской команды за плечи утащил спортсмена и отправил его на площадку.
Суперфинал завершился победой ЦСКА. За минуту до конца матча армейцы проигрывали со счетом 2:4, но сумели забросить две шайбы и выиграть в серии буллитов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную5
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»265
Липницкая удивила откровенным фото11
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд5
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение