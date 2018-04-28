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Юный форвард «Салатава Юлаева» дал самое короткое интервью в жизни
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Юный форвард «Салатава Юлаева» дал самое короткое интервью в жизни 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На детском хоккейном турнире нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Амир Хабибуллин дал самое короткое интервью в своей жизни. Об этом сообщает «Советский спорт».
На тот момент ему удалось открыть счет в матче с московским ЦСКА. Журналистка Дарья Миронова спросила у юного хоккеиста, помнит ли он момент с заброшенной шайбой. На что Хабибуллин успел ответить лишь слово «да». После чего тренер команды вытолкал его на площадку.
За минуту до конца матча армейцы проигрывали со счетом 2:4, но сумели забросить две шайбы, а затем вырвать победу в серии буллитов.
Ранее форвард «Бостона» Брэд Маршанд опроверг просьбу НХЛ не целовать соперников.
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