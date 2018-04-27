Овечкин стал третьей звездой матча с «Питтсбургом»

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан третьей звездой первого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Питтсбург Пингвинз". Об этом сообщает "Советский спорт".

Россиянин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей и стал первым игроком "Вашингтона", набравший 100 очков в плей-офф НХЛ.

Второй звездой стал капитан "Пингвинз" Сидни Кросби, также набравший два очка (одна шайба+одна передача). Лучшим игроком матча стал форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнцель , сделавший дубль и отдавший передачу Кросби.

Встреча завершилась волевой победой "Питтсбурга" со счетом 3:2.