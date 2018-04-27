Кубок Стэнли. «Золотые рыцари» Вегаса вынесли «Сан-Хосе»

Стартовал четвертьфинальный раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции. Новобранцы Лиги из «Вегас Голден Найтс» принимали на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс» и добились впечатляющей победы с неприличным счетом 7:0.

"Вегас" блестяще проводит свой первый сезон в НХЛ. В стартовом раунде «золотые рыцари» выиграли у «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 4:0, последовательно победив в четырех матчах каждый раз с минимальным счетом — 1:0, 2:1, 3:2 и 1:0. И вот в стартовом матче 1/4 финала южане разгромили «акул» из Сан-Хосе.

Пожалуй, все решил нокдаун в виде трех шайб в ворота гостей, случившийся в интервале с 4-й по 6-ю минуту матча. Отличились Икин, Хаула и Маршессо. Еще в первом периоде Так довел счет до 4:0, а во втором и третьем Теодор, Миллер и Нил довершили разгром. Счет в серии стал 1:0. «Вегас» не проигрывает в своем первом плей-офф.