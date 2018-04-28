Определились финалисты юниорского чемпионата мира по хоккею

Юниорская сборная США по хоккею обыграла национальную команду Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Джек Хьюз, Оливер Вальстрем, Спенсер Штясны и Тайлер Уайсс.

У чехов единственным голом отметился Либор Забрански.

Таким образом, сборная США вышла в финал юниорского чемпионата мира, который проходит в Челябинске. Соперником американцев в решающей встрече станет команда Финляндии, которая ранее одолела шведскую сборную со счетом 2:0.

ЮЧМ-2018. 1/2 финала США — Чехия — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)