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Определились финалисты юниорского чемпионата мира по хоккею
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Определились финалисты юниорского чемпионата мира по хоккею 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Юниорская сборная США по хоккею обыграла национальную команду Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Джек Хьюз, Оливер Вальстрем, Спенсер Штясны и Тайлер Уайсс.
У чехов единственным голом отметился Либор Забрански.
Таким образом, сборная США вышла в финал юниорского чемпионата мира, который проходит в Челябинске. Соперником американцев в решающей встрече станет команда Финляндии, которая ранее одолела шведскую сборную со счетом 2:0.
ЮЧМ-2018. 1/2 финала США — Чехия — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
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