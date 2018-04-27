Сидни Кросби: «Хернквист великолепно сыграл»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби похвалил партнера по команде Патрика Хернквиста за успешную игру в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (3:2). «Пингвинз» уступали по ходу игры 0:2, Хернквист сократил отставание в счете в третьем периоде, а затем стал автором голевого паса на Кросби в эпизоде со вторым голом.

— Хернквист великолепно сыграл, вернув нас в игру, — цитирует официальный сайт НХЛ Кросби. — Он забил трудный гол и взбодрил нас. Когда мы проигрывали, все из кожи вон лезли, пытаясь вернуться в игру.