Ещё
Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбуга» на старте серии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбуга» на старте серии 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: nhl.com
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче 1/2 финала Восточной конференции плей-офф лиги. Слова игрока приводит официальный сайт НХЛ.
"Те три смены, в которых соперник забил нам три гола подряд. Конечно, ни в какой серии не хочется начинать с поражения. Нам просто нужно перегруппироваться и перефокусироваться.
Понятно, что мы должны подчистить ошибки в собственной зоне, но сегодня у нас и в атаке было предостаточно моментов, чтобы забить еще", — сказал Кузнецов.
Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» завершился со счетом 2:3.
Газета.Ru: последние новости
Юниорская сборная России по хоккею проиграла США в 1/4 домашнего ЧМ Овечкин стал третьей звездой матча с "Питтсбургом" Хоккеист Анисимов вызван в сборную России для подготовки к ЧМ в Дании
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»269
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
Брэда Маршана попросили не обнимать соперников
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение