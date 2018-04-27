Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбуга» на старте серии

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче 1/2 финала Восточной конференции плей-офф лиги. Слова игрока приводит официальный сайт НХЛ.

"Те три смены, в которых соперник забил нам три гола подряд. Конечно, ни в какой серии не хочется начинать с поражения. Нам просто нужно перегруппироваться и перефокусироваться.

Понятно, что мы должны подчистить ошибки в собственной зоне, но сегодня у нас и в атаке было предостаточно моментов, чтобы забить еще", — сказал Кузнецов.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» завершился со счетом 2:3.