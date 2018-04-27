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Кузнецов: «Вашингтону» надо перегруппироваться после проигрыша «Пингвинз»
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Кузнецов: «Вашингтону» надо перегруппироваться после проигрыша «Пингвинз» 

Р-Спорт 10 минут назад
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. «Вашингтону» нужно перегруппироваться и перефокусироваться после поражения от «Питтсбурга» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ, заявил российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). По ходу матча «пингвины» уступали с разницей в две шайбы, однако смогли трижды отличиться менее чем за 5-минутный отрезок в третьем периоде и выиграть. Кузнецов забил первый гол «Кэпиталз» на 1-й минуте игры.
"Те три смены, в которых соперник забил нам три гола подряд, перевернули игру. Конечно, ни в какой серии не хочется начинать с поражения. Нам просто нужно перегруппироваться и перефокусироваться. Понятно, что мы должны подчистить ошибки в собственной зоне, но сегодня у нас и в атаке было предостаточно моментов, чтобы забить еще", — сказал Кузнецов, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.
Следующий матч серии до четырех побед пройдет в воскресенье в Вашингтоне.
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