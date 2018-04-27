Кузнецов: «Вашингтону» надо перегруппироваться после проигрыша «Пингвинз»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости . «Вашингтону» нужно перегруппироваться и перефокусироваться после поражения от «Питтсбурга» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ, заявил российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов

Встреча, состоявшаяся в четверг в Вашингтоне, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). По ходу матча «пингвины» уступали с разницей в две шайбы, однако смогли трижды отличиться менее чем за 5-минутный отрезок в третьем периоде и выиграть. Кузнецов забил первый гол «Кэпиталз» на 1-й минуте игры.

"Те три смены, в которых соперник забил нам три гола подряд, перевернули игру. Конечно, ни в какой серии не хочется начинать с поражения. Нам просто нужно перегруппироваться и перефокусироваться. Понятно, что мы должны подчистить ошибки в собственной зоне, но сегодня у нас и в атаке было предостаточно моментов, чтобы забить еще", — сказал Кузнецов, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Следующий матч серии до четырех побед пройдет в воскресенье в Вашингтоне.