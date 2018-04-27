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Эвандер Кейн: Ударил Бельмара не специально, я не грязный игрок
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Эвандер Кейн: Ударил Бельмара не специально, я не грязный игрок 

Советский спорт 2 часа назад
Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн прокомментировал свое удаление до конца игры в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегасом» (0:7).
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26-летний канадец получил 5+10 минут в третьем периоде за удар клюшкой форварда «золотых рыцарей» Пьера-Эдуара Бельмара. «Вегас» дважды реализовал удаление Кейна и довел счет до 7:0.
«Я совсем не грязный игрок, — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ. — Конечно, я сделал это ненамеренно. Я просто полез в кучу игроков и ударил его по руке. Очевидно, что это было не специально. Я рад, что он избежал травмы. Здорово, что он вернулся потом на лед.
Не хотел поставить команду в такое положение. Мы оставим этот матч позади и будем ждать следующего».
Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».
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