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Брэда Маршана попросили не обнимать соперников
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Хоккеиста попросили не лизать соперников 

Рамблер 1 час назад
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Представители НХЛ обратились к игроку «Бостон Брюинз» Брэду Маршану с просьбой не лизать и не обнимать соперников. Об этом сообщает «Чемпионат».
Такое заявление НХЛ выпустила после того, как в первой игре серии с «Торонто Мэйпл Лифс» Маршан обнял нападающего Лео Комарова и облизал его щеку.
По данным «Чемпионата», Маршан и раньше проявлял чувства во время игр. Например, во время одного из матчей регулярного сезона он поцеловал Комарова.
Твиттер Yahoo Canada Sports опубликовал фотографии, на которые попали эти моменты.
«Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто хотел подобраться к нему поближе. Он милый», — оправдался Маршан.
Ранее Маршан рассказал в своей колонке для The Players' Tribune, что в детстве он любил задирать других ребят, «изводить их и заставлять как-то реагировать».
Маршан — канадский хоккеист, выступает за «Бостон Брюинз» с 2009 года. В сезоне 2016/17 он забросил 39 шайб и сделал 46 передач в 80 матчах. У 29-летнего хоккеиста есть жена и дочь.
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