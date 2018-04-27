Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Веханен завершил карьеру

Чемпион мира по хоккею финн Петри Веханен объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter игрока.

"Это началось в середине 80-х, и в какой-то момент хобби стало моей профессией, — написал 40-летний Веханен. — Настало время перевернуть страницу. Спасибо моим родителям, семье и всем клубам, за которые я имел честь играть".

Веханен начал карьеру в 1996 году в финском "Лукко", также он играл за норвежский "Викинг", шведскую "Мора", российские "Нефтехимик" и "Ак Барс", чешский "Лев". С 2014 года вратарь играл за немецкий "Айсберен". В составе "Ак Барса", за который он выступал с 2009 по 2012 год, Веханен стал обладателем Кубка Гагарина (2010), и в том же сезоне был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе сборной Финляндии Веханен стал чемпионом мира в 2011 году. Также в его активе бронза мирового первенства 2008 года.