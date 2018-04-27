НХЛ. Кубок Стэнли. Результаты игрового дня

«Вашингтон» на своем льду уступил «Питтсбургу» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев обе шайбы забросили россияне: Евгений Кузнецов отличился уже на первой минуте, а Александр Овечкин — в начале заключительного периода. Кроме того, капитан «Вашингтона» записал себе в актив одну результативную передачу, набрав 100-е очко в плей-офф в карьере. По окончании матча Овечкин был признан третьей звездой.

У гостей результативными действиями отметились Патрик Хернквист , Сидни Кросби и Джейк Гюнцел. Напомним, что российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин эту встречу пропускал из-за травмы.

В другой встрече дня «Вегас» на своей площадке разгромил «Сан-Хосе». Голкипер хозяев Марк-Андре Флери, отразивший все 33 броска по своим воротам, был признан первой звездой матча.

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Первые матчи

"Вашингтон Кэпиталз" (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Кузнецов (Овечкин), 0:17. Овечкин, 40:28 — Хёрнквист, 42:59. Кросби, 45:20. Гюнцел, 47:48 "Вегас Голден Найтс" (Парадайс) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы: Икин, 4:31. Хаула, 4:57. Оди-Марчессо, 6:02. Тах, 11:43. Теодор, 23:28. Миллер, 44:32. Нил, 48:09