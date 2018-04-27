Защитник «Коламбуса» Маркус Нутиваара согласился сыграть на чемпионате мира

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Маркус Нутиваара сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Томми Сеппяля. Ранее сообщалось, что хоккеист не собирается участвовать в турнире и хочет отдохнуть.

В минувшем сезоне 23-летний защитник забросил 7 шайб и сделал 16 результативных передач в 61 матче регулярного сезона при показателе полезности «+13». В 6 матчах Кубка Стэнли очков не набрал при полезности «+2».