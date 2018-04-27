Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 28 апреля

Швеция

В прошлом матче Швеция обыграла Чехию (3:1), одержав свою вторую победу в четырех последних матчах Евротура. При этом шведы прервали серию из двух подряд поражений от Финляндии и той же Чехии.

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В отличие от предыдущего этапа Евротура, который проходил в Чехии, на родном льду шведы выставили состав, приближенный к тому, который мы увидим на чемпионате мира в Дании. Участие в матче принимали игроки из НХЛ, а Мика Зибанеджад из «Рейнджерс» и Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны» отметились заброшенными шайбами. Еще один гол на счету нападающего шведской «Моры» Якоба Нильссона. Ворота Швеции защищал Андерс Нильссен из «Ванкувера».

Швеция полностью доминировала в матче, перебросала соперника 33:19. Шведы вели в счете 3:0, и лишь в конце матча позволили чехам забросить шайбу престижа. Правда, подопечным Рикарда Гренборга не удалось забросить в большинстве, зато одну из шайб желто-синие провели в меньшинстве.

Россия

В прошлом матче Россия в серии буллитов уступила Финляндии (2:3). Это поражение стало четвертым подряд для нашей команды с того момента, как Илья Воробьев стал «и.о.» главного тренера сборной.

В матче с Финляндией впервые сыграли хоккеисты ЦСКА и «Ак Барса», которые присоединились к национальной команде по окончанию Кубка Гагарина. При этом одну из двух шайб забросил нападающий казанцев Станислав Галиев , а второй гол на счету Ильи Каблукова (СКА). Второй матч подряд ворота нашей сборной защищал Василий Кошечкин , по владениям которого финны нанесли 25 бросков.

Россия никак не может одержать первую победу во главе с Ильей Воробьевым. У нашей команды есть проблемы с атакой и реализацией, слабо выглядят спецбригады. За весь матч с Финляндией россияне нанесли лишь 17 бросков в створ ворот соперника.

Прогноз

В прошлом матче первую шайбу соперники забросили только на 19-й минуте, и в целом сыграли не результативно — Швеция выиграла 2:1. Так что рекомендуем присмотреться к ставке на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,95.