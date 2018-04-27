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ХК «Сибирь» заманил в команду игрока сборной Франции
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ХК «Сибирь» заманил в команду игрока сборной Франции 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании однолетнего контракта с лучшим снайпером финской хоккейной лиги Liigi — 27-летним французским нападающим Шарлем Бертраном. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
«Шарль родился и начал заниматься хоккеем во Франции, но профессиональную карьеру начал и проводит в Финляндии с 2010 года. В сезоне 2013/2014 пробовал свои силы в шведском чемпионате, играя за Färjestad BK. В минувшем сезоне стал лучшим снайпером Liigi с 32 шайбами Его команда Karpat стала первой в регулярном сезоне и чемпионом Финляндии», — рассказали в ХК «Сибирь». В пресс-службе добавили, что за сборную Франции Шарль Бертран играет с 2011 года, в его активе 28 матчей на четырёх чемпионатах мира.
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