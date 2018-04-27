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«Сибирь» подписала французского форварда
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«Сибирь» подписала французского форварда 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Сибирь» подписала контракт с французским нападающим Шарлем Бертраном, информирует пресс-служба клуба.
Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один сезон.
«Сибирь» вернула голкипера и подписала финского форварда
В прошедшем сезоне Бертран выступал за «Кярпят». Он стал лучшим снайпером и самым полезным игроком финской лиги. На его счету 32 шайбы и 19 результативных передач. В плей-офф он забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи.
За сборную Франции играет с 2011 года, в его активе четыре чемпионата мира (28 матчей).
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