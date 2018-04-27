Челябинский «Трактор» продлил контракт с Александром Рыбаковым

32-летний центрфорвард «Трактора» Александр Рыбаков остается в клубе ещё на один сезон. О подписании нового соглашения сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

— В минувшем сезоне Рыбаков провел 54 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 15 (8+7) очков, и 15 матчей в плей-офф, где записал на свой счет еще 4 (2+2) очка, — рассказали в хоккейном клубе чёрно-белых.

Александр Рыбаков — воспитанник казанского хоккея — начал играть в «Тракторе» с мая 2015 года. К чёрно-белым он перешел из екатеринбургского «Автомобилиста». В первом челябинском сезоне он стал лучшим бомбардиром команды с 27 (9+18) очками, его звено Кокуев — Рыбаков — Губарев было самым результативным. Сезон 2016/2017 связка Кокуев — Рыбаков провела в Москве, оба нападающих выступали за московское «Динамо». Рыбаков хорошо начал сезон, но к концу «регулярки» заметно сдал — в итоге в плей-офф форвард сыграл всего один матч. За «Динамо» Рыбаков сыграл 38 матчей и набрал 13 (5+8) очков.

5 июля 2017 года Александр Рыбаков стал одним из 42 игроков, которым КХЛ присвоила статус неограниченно свободных агентов в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств. Затем он вернулся в «Трактор».