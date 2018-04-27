Ещё
«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыбаковым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыбаковым 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыбаковым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
32-летний центрфорвард подписал соглашение до конца сезона-2018/2019. В прошедшем сезоне Александр Рыбаков в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 15 (8+7) очков. На его счету также 4 (2+2) балла в 15 играх плей-офф.
Напомним, что за карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе следующих команд: «Спартак», «Северсталь», «Атлант», «Югра», «Витязь», «Автомобилист» и московское «Динамо». В общей сложности он провёл 452 матча и набрал 148 (50+98) очков.
АиФ: последние новости
Российская сборная на юниорском ЧМ по хоккею выбыла из борьбы за медали Юниорская сборная России по хоккею сыграет с командой США в четвертьфинале 21 южноуралец вошел в число победителей конкурса «Славим человека труда!»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение3
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную14
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского
Липницкая удивила откровенным фото13
Стало известно о судьбе Крушельницкого24
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение