«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыбаковым

«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыбаковым , сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

32-летний центрфорвард подписал соглашение до конца сезона-2018/2019. В прошедшем сезоне Александр Рыбаков в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 15 (8+7) очков. На его счету также 4 (2+2) балла в 15 играх плей-офф.