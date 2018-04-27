«Трактор» продлил контракт с нападающим Александром Рыбаковым, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
32-летний центрфорвард подписал соглашение до конца сезона-2018/2019. В прошедшем сезоне Александр Рыбаков в 54 матчах регулярного чемпионата набрал 15 (8+7) очков. На его счету также 4 (2+2) балла в 15 играх плей-офф.
Напомним, что за карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе следующих команд: «Спартак», «Северсталь», «Атлант», «Югра», «Витязь», «Автомобилист» и московское «Динамо». В общей сложности он провёл 452 матча и набрал 148 (50+98) очков.