«Трактор» продлил контракт с Рыбаковым

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2018/2019.

В минувшем сезоне Рыбаков провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (8+7) очков.

В 15 играх плей-офф он записал на свой счет еще 4 (2+2) очка.