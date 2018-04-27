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«Трактор» продлил контракт с Рыбаковым
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«Трактор» продлил контракт с Рыбаковым 

Советский спорт 1 час назад
Фото: 74.ru
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2018/2019.
В минувшем сезоне Рыбаков провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 (8+7) очков.
В 15 играх плей-офф он записал на свой счет еще 4 (2+2) очка.
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