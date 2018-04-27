Ещё
Два клуба КХЛ претендуют на Шипачева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два клуба КХЛ претендуют на Шипачева 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" являются основными претендентами на российского нападающего Вадима Шипачева, чей контракт с питерским СКА истекает 30 апреля, сообщает "Чемпионат".
Питерский клуб в свою очередь не делал предложения игроку по новому контракту.
В завершившемся сезоне 31-летний форвард забросил девять шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков.
Ранее экс-тренер "Спартака" Федор Канарейкин назвал главные открытия сезона в КХЛ.
Газета.Ru: последние новости
Юниорская сборная России по хоккею проиграла США в 1/4 домашнего ЧМ НХЛ попросила хоккеиста "Бостона" не обнимать и не лизать соперников Клуб КХЛ "Сибирь" подписал контракт с вратарем "Оттавы" Тэйлором
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова55
Бьорндален перешел на собак12
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»273
Липницкая удивила откровенным фото12
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение