Два клуба КХЛ претендуют на Шипачева

Омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" являются основными претендентами на российского нападающего Вадима Шипачева , чей контракт с питерским СКА истекает 30 апреля, сообщает "Чемпионат".

Питерский клуб в свою очередь не делал предложения игроку по новому контракту.

В завершившемся сезоне 31-летний форвард забросил девять шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков.