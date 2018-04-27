Два клуба КХЛ претендуют на Шипачева 

Омский "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев" являются основными претендентами на российского нападающего Вадима Шипачева, чей контракт с питерским СКА истекает 30 апреля, сообщает "Чемпионат".
Питерский клуб в свою очередь не делал предложения игроку по новому контракту.
В завершившемся сезоне 31-летний форвард забросил девять шайб и сделал 16 голевых передач в 25 матчах регулярного сезона, в 14 матчах Кубка Гагарина на его счету 11 (4+7) очков.
Ранее экс-тренер "Спартака" Федор Канарейкин назвал главные открытия сезона в КХЛ.