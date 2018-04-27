Ещё
Жерар Галлан: «Вегасу» удался фантастический старт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жерар Галлан: «Вегасу» удался фантастический старт 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (7:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
«Вегас» забросил семь безответных шайб в ворота «Сан-Хосе» в Кубке Стэнли
«Нам удался фантастический старт, — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. — Мы забили первый гол, а потом просто продолжали идти вперед. Мы провели отличный матч, играли на протяжении всех 60 минут. Чего еще можно желать от команды в плей-офф?».
Голы в составе «золотых рыцарей» забили Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил.
Добавим, что «Вегас» одержал пятую подряд победу в плей-офф. В первом раунде команда в четырех матчах выиграла серию у «Лос-Анджелеса».
Советский спорт: последние новости
Россия уступила США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира Гудас сыграет за Чехию на чемпионате мира, Ворачек пропустит турнир Роман Абросимов: «Ак Барс» выигрывает у ЦСКА за счет дисциплины и четкого выполнения тренерских требований
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова57
Бьорндален перешел на собак14
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»273
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение