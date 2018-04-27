Жерар Галлан: «Вегасу» удался фантастический старт

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (7:0) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Вегас» забросил семь безответных шайб в ворота «Сан-Хосе» в Кубке Стэнли

«Нам удался фантастический старт, — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. — Мы забили первый гол, а потом просто продолжали идти вперед. Мы провели отличный матч, играли на протяжении всех 60 минут. Чего еще можно желать от команды в плей-офф?».

Добавим, что «Вегас» одержал пятую подряд победу в плей-офф. В первом раунде команда в четырех матчах выиграла серию у «Лос-Анджелеса».