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Питер Дебур: Не хотел сразу менять Джонса, так как ему нужна была практика
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Питер Дебур: Не хотел сразу менять Джонса, так как ему нужна была практика 

Советский спорт 2 часа назад
Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур считает, что голкипер Мартин Джонс не виноват в крупном поражении команды от «Сан-Хосе» (0:7) в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
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«Я не хотел сразу менять Джонса, потому что мы не играли неделю, и ему нужна была практика, — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ. — Понятно, что он ничего не мог сделать и не был виноват в пропущенных голах».
«Вегас» забросил четыре шайбы к 12-й минуте игры, но Джонс был заменен только после пятого гола в начале второго периода. Из 13 бросков голкипер отразил пять. Его сменщик Аарон Делл сделал 19 сэйвов после 21 броска.
Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».
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