Питер Дебур: Не хотел сразу менять Джонса, так как ему нужна была практика

Главный тренер «Сан-Хосе» Питер Дебур считает, что голкипер Мартин Джонс не виноват в крупном поражении команды от «Сан-Хосе» (0:7) в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Вегас» забросил семь безответных шайб в ворота «Сан-Хосе» в Кубке Стэнли

«Я не хотел сразу менять Джонса, потому что мы не играли неделю, и ему нужна была практика, — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ. — Понятно, что он ничего не мог сделать и не был виноват в пропущенных голах».

«Вегас» забросил четыре шайбы к 12-й минуте игры, но Джонс был заменен только после пятого гола в начале второго периода. Из 13 бросков голкипер отразил пять. Его сменщик Аарон Делл сделал 19 сэйвов после 21 броска.

Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».