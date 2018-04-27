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Россияне в плей-офф АХЛ: 2 очка Зыкова помогли «Шарлотт» выйти в четвертьфинал
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Россияне в плей-офф АХЛ: 2 очка Зыкова помогли «Шарлотт» выйти в четвертьфинал 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершён очередной игровой день плей-офф в Американской хоккейной лиги. Валентин Зыков сделал две результативные передачи в матче с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (7:3, 3-0 в серии). Клуб Зыкова стал четвёртым четвертьфиналистом Кубка Колдера. В свою очередь защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан сезон завершил. Евгений Свечников не отметился очками, его клубу предстоит играть решающий пятый матч с «Манитобой Муз».
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Счёт в серииЗыков (н)«Шарлотт»0+201+13-0Е. Свечников (н)«Грэнд-Рэпидс»0+02002-2Педан (з)«Уилкс-Барре»0+001-20-3
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