Россияне в плей-офф АХЛ: 2 очка Зыкова помогли «Шарлотт» выйти в четвертьфинал 

Завершён очередной игровой день плей-офф в Американской хоккейной лиги. Валентин Зыков сделал две результативные передачи в матче с «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (7:3, 3-0 в серии). Клуб Зыкова стал четвёртым четвертьфиналистом Кубка Колдера. В свою очередь защитник «Уилкс-Барре» Андрей Педан сезон завершил. Евгений Свечников не отметился очками, его клубу предстоит играть решающий пятый матч с «Манитобой Муз».
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-Счёт в серииЗыков (н)«Шарлотт»0+201+13-0Е. Свечников (н)«Грэнд-Рэпидс»0+02002-2Педан (з)«Уилкс-Барре»0+001-20-3