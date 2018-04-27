Джо Павелски: Нет разницы, с каким счетом проигрывать, очков за это не дают 

Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски прокомментировал крупное поражение от «Вегаса» (0:7) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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«Плюс в том, что нет разницы, с каким счетом проигрывать, — приводит слова Павелски официальный сайт НХЛ. — Дополнительных очков за это не дают».
Голы в составе «золотых рыцарей» забили Коди Икин, Эрик Хаула, Джонатан Маршессо, Алекс Так, Ши Теодор, Колин Миллер и Джеймс Нил.
Добавим, что «Вегас» одержал пятую подряд победу в плей-офф. В первом раунде команда в четырех матчах выиграла серию у «Лос-Анджелеса».
Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».