Джо Павелски: Нет разницы, с каким счетом проигрывать, очков за это не дают

Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски прокомментировал крупное поражение от «Вегаса» (0:7) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

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«Плюс в том, что нет разницы, с каким счетом проигрывать, — приводит слова Павелски официальный сайт НХЛ. — Дополнительных очков за это не дают».

Добавим, что «Вегас» одержал пятую подряд победу в плей-офф. В первом раунде команда в четырех матчах выиграла серию у «Лос-Анджелеса».

Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».