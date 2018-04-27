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Амир Хабибуллин дал одно из самых коротких интервью в истории
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Амир Хабибуллин дал одно из самых коротких интервью в истории 

360tv.ru 1 час назад
Во время суперфинала XII Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» автор только что заброшенной шайбы толком не успел рассказать журналисту Дарье Мироновой о своем результативном броске.
Не успела журналист задать автору заброшенной шайбы вопрос, как парню пришлось спешно выходить на лед. Ускорение юному хоккеисту придал тренер команды, буквально вытолкнувший хоккеиста в игровую зону.
Все интервью свелось к короткому: «Амир, помнишь шайбу?» — «Да…».
К слову, эту игру «Салават Юлаев» в итоге проиграл своим соперникам из московского ЦСКА. Ведя по ходу поединка со счетом 4:2, юные спортсмены дали московским сверстникам сначала сравнять счет, а затем и выиграть поединок.
После завершения регулярного сезона Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала подборку самых ярких вратарских спасений, голов и силовых приемов. По мнению экспертов и болельщиков, безусловным лидером среди вратарей стал страж ворот московского «Спартака» Никита Беспалов.
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