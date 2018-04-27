Амир Хабибуллин дал одно из самых коротких интервью в истории

Во время суперфинала XII Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти» автор только что заброшенной шайбы толком не успел рассказать журналисту Дарье Мироновой о своем результативном броске.

Не успела журналист задать автору заброшенной шайбы вопрос, как парню пришлось спешно выходить на лед. Ускорение юному хоккеисту придал тренер команды, буквально вытолкнувший хоккеиста в игровую зону.

Все интервью свелось к короткому: «Амир, помнишь шайбу?» — «Да…».

К слову, эту игру «Салават Юлаев» в итоге проиграл своим соперникам из московского ЦСКА. Ведя по ходу поединка со счетом 4:2, юные спортсмены дали московским сверстникам сначала сравнять счет, а затем и выиграть поединок.