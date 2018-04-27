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Из-за вылета «Лады» из КХЛ штат работников будет сокращён на 50%
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Из-за вылета «Лады» из КХЛ штат работников будет сокращён на 50% 

Чемпионат.com 1 час назад
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время штат работников хоккейного клуба «Лада» будет сокращён на 50%. Причина сокращения — вылет команды из КХЛ и пятикратное сокращение финансирования из бюджета Самарской области.
Напомним, после регулярного чемпионата—2017/18 совет директоров лиги исключил «Ладу» из Континентальной хоккейной лиги. На этой неделе в офис Федерации хоккея России были представлены документы от клуба на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19, информирует официальный сайт лиги. После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ будет принято решение о допуске ХК «Лада» к участию в чемпионате.
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