Хоккеист сборной России Тихонов завершил подготовку к ЧМ-2018 из-за болезни

Как отмечает издание, его шансы принять участие в чемпионате мира очень малы.

Соревнования пройдут с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.

Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин стал шестым россиянином, который набрал 100 очков в Кубке Стэнли.

Кроме того, россиянин признан третьей звездой первого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».