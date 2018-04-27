Хоккеист сборной России Тихонов завершил подготовку к ЧМ-2018 из-за болезни 

Нападающий сборной России по хоккею Виктор Тихонов покинул расположение команды в преддверии чемпионата мира в Дании из-за болезни, сообщает "Советский спорт".
Как отмечает издание, его шансы принять участие в чемпионате мира очень малы.
Соревнования пройдут с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.
Ранее сообщалось, что российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкин стал шестым россиянином, который набрал 100 очков в Кубке Стэнли.
Кроме того, россиянин признан третьей звездой первого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз».