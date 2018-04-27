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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье закрыт хоккейный сезон
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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье закрыт хоккейный сезон 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На ледовом катке «Снежинка» в Тирасполе состоялся товарищеский матч между основным и резервным составом хоккейной команды «Красная звезда». Посмотреть на хоккейное действо пришли более 300 военнослужащих и членов их семей.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели товарищеский матч между основным и резервным составом хоккейной команды «Красная звезда».
Игра состоялась на ледовом катке «Снежинка» (г. Тирасполь). Этим матчем военнослужащие закрыли хоккейный сезон. Посмотреть на хоккейный праздник пришли более 300 военнослужащих и членов их семей.
По итогам хоккейного сезона 2017/2018 «Красная звезда» провела около 20 встреч с хоккейными командами региона, а также приняла участие в турнире на кубок Деда Мороза, в котором заняла второе место.
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