В Оперативной группе российских войск в Приднестровье закрыт хоккейный сезон

На ледовом катке «Снежинка» в Тирасполе состоялся товарищеский матч между основным и резервным составом хоккейной команды «Красная звезда». Посмотреть на хоккейное действо пришли более 300 военнослужащих и членов их семей.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели товарищеский матч между основным и резервным составом хоккейной команды «Красная звезда».

Игра состоялась на ледовом катке «Снежинка» (г. Тирасполь). Этим матчем военнослужащие закрыли хоккейный сезон. Посмотреть на хоккейный праздник пришли более 300 военнослужащих и членов их семей.

По итогам хоккейного сезона 2017/2018 «Красная звезда» провела около 20 встреч с хоккейными командами региона, а также приняла участие в турнире на кубок Деда Мороза, в котором заняла второе место.