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27-летний форвард «Баффало» Йозефсон вернулся в «Юргорден» после 8 сезонов в НХЛ
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27-летний форвард «Баффало» Йозефсон вернулся в «Юргорден» после 8 сезонов в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
27-летний нападающий Якоб Йозефсон покинул клуб НХЛ «Баффало Сэйбрз». Игрок принял решение вернуться в шведский «Юргорден», воспитанником которого он является. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Шведский нападающий провёл в сумме восемь сезонов в Национальной хоккейной лиге. Семь лет он выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», а последний чемпионат провёл в составе «Баффало Сэйбрз». В регулярном первенстве сезона-2017/18 он сыграл в 39 матчах, записав на свой счёт 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности «-4» и шести минутах штрафного времени.
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