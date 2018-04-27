Клуб КХЛ «Сибирь» подписал контракт с форвардом сборной Финляндии Пелтолой

ТАСС , 27 апреля. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» заключил однолетнее соглашение с нападающим сборной Финляндии Юккой Пелтолой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пелтола всю карьеру провел в финском клубе «Таппара», последние четыре сезона он был капитаном команды. В составе «Таппары» хоккеист дважды становился чемпионом Финляндии. В сезоне-2017/18 Пелтола провел в чемпионате 54 матча, в которых набрал 33 очка за результативность (14 шайб + 19 передач) при показателе полезности «плюс 13», а в плей-офф турнира Пелтола с 13 (6+7) очками занял второе место в списке лучших бомбардиров.

В составе национальной сборной Финляндии 30-летний Пелтола принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.