Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс не сыграет за сборную США предстоящем чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Джошуа Клиппертон. Причиной является желание отдохнуть и восстановить силы после сезона с «Торонто».

Его клуб проиграл серию первого раунда плей-офф «Бостон Брюинз» со счётом 3-4. В семи матчах плей-офф Мэттьюс сумел набрать лишь 2 (1+1) очка. При этом в регулярном чемпионате 20-летний нападающий записал на свой счёт 63 (34+29) очка в 62 матчах.