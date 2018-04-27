Ковальчук предрек России золото чемпионата мира по хоккею

Ковальчук уверен, что сборная России завоюет медали чемпионата мира по хоккею

Нападающий петербургского СКА, олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук уверен, что сборная России по хоккею поборется за медали чемпионата мира в Дании. Об этом он рассказал журналистам.

Ковальчук пропустит турнир из-за напряженного сезона в КХЛ по совместному решению с тренерским штабом.

"Сейчас не самые легкие времена, много молодых ребят, но многие из них уже через многое прошли, стали олимпийскими чемпионами. Думаю, что все будет в порядке, сборная России завоюет медали на чемпионате мира, — считает Ковальчук. — В сборной будет Павел Валерьевич (Дацюк), у него богатый опыт, думаю, вопрос с капитаном не стоит. Уверен, что он будет в хорошей форме и поведет за собой команду".

Чемпионат мира пройдет в датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая.