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Ковальчук предрек России золото чемпионата мира по хоккею
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Ковальчук уверен, что сборная России завоюет медали чемпионата мира по хоккею 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского СКА, олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук уверен, что сборная России по хоккею поборется за медали чемпионата мира в Дании. Об этом он рассказал журналистам.
Ковальчук пропустит турнир из-за напряженного сезона в КХЛ по совместному решению с тренерским штабом.
"Сейчас не самые легкие времена, много молодых ребят, но многие из них уже через многое прошли, стали олимпийскими чемпионами. Думаю, что все будет в порядке, сборная России завоюет медали на чемпионате мира, — считает Ковальчук. — В сборной будет Павел Валерьевич (Дацюк), у него богатый опыт, думаю, вопрос с капитаном не стоит. Уверен, что он будет в хорошей форме и поведет за собой команду".
Чемпионат мира пройдет в датских городах Копенгаген и Хернинг с 4 по 20 мая.
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