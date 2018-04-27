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Илья Ковальчук: Никаких разговоров с клубами НХЛ еще не было
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Илья Ковальчук: Никаких разговоров с клубами НХЛ еще не было 

Советский спорт 38 минут назад
Фото: Чемпионат.com
— Пресса решила — «Рейнджерс»… Никаких разговоров не было, я еще не с кем не разговаривал. Я только 10 дней, грубо говоря, как свободный агент стал. Прилечу в воскресенье в Америку и буду разговаривать. Какие-то есть предложения и заинтересованность. Это самое главное, что еще кому-то нужен, — цитирует Ковальчука РИА «Новости».
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Добавим, что Ковальчук 15 апреля отпраздновал 35-летие и стал неограниченно свободным агентом в НХЛ. Однако официально нападающий сможет подписать контракт только 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов.
Ранее журнал The Fourth Period сообщил, что «Рейнджерс», «Сан-Хосе», «Флорида» и «Сент-Луис» заинтересованы в подписании российского форварда.
Напомним, что после вылета СКА из плей-офф Кубка Гагарина Ковальчук сообщил о желании попробовать силы в Северной Америке. В 55 матчах текущего сезона форвард в составе питерского клуба набрал 65 (32+33) очков.
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