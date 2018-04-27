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Ковальчук не вел переговоров о переходе в клуб НХЛ
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Ковальчук не вел переговоров о переходе в клуб НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с его переходом клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По словам форварда, переговоров о трансфере он еще не вел.
"Никаких переговоров еще не было, ни с кем не разговаривал. В воскресенье прилечу в Америку и буду разговаривать с агентом. Предложения, заинтересованность есть, самое главное, что кому-то нужен", — цитирует Ковальчука ТАСС.
35-летний россиянин уже выступал в НХЛ в составе клубов «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз». С 2013 года он выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге.
Ранее сообщалось, что новым клубом российского форварда станет «Нью-Йорк Рейнджерс».
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