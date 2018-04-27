Ковальчук полетит в воскресенье в Северную Америку для переговоров с клубами НХЛ

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук 29 апреля полетит в Северную Америку для переговоров о контракте с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он сообщил журналистам.

"Никаких переговоров еще не было, ни с кем не разговаривал. В воскресенье прилечу в Америку и буду разговаривать с агентом. Предложения, заинтересованность есть, самое главное, что кому-то нужен", — сказал Ковальчук.

Олимпийский чемпион 2018 года рассказал, что получил приглашение на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина . «В начале мая прилечу в Россию, у нас будет большое событие — инаугурация президента, — сказал 35-летний хоккеист. — Меня пригласили, я обязательно буду на этом мероприятии».

Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (2001-2010) и «Нью-Джерси» (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017), в сезоне-2017/18 он дошел вместе с командой до 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где уступил столичному ЦСКА в серии со счетом 2-4.