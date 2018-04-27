Ещё
Ковальчук полетит в воскресенье в Северную Америку для переговоров с клубами НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук полетит в воскресенье в Северную Америку для переговоров с клубами НХЛ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук 29 апреля полетит в Северную Америку для переговоров о контракте с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он сообщил журналистам.
"Никаких переговоров еще не было, ни с кем не разговаривал. В воскресенье прилечу в Америку и буду разговаривать с агентом. Предложения, заинтересованность есть, самое главное, что кому-то нужен", — сказал Ковальчук.
Олимпийский чемпион 2018 года рассказал, что получил приглашение на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. «В начале мая прилечу в Россию, у нас будет большое событие — инаугурация президента, — сказал 35-летний хоккеист. — Меня пригласили, я обязательно буду на этом мероприятии».
Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (2001-2010) и «Нью-Джерси» (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В прошлом сезоне Ковальчук второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017), в сезоне-2017/18 он дошел вместе с командой до 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где уступил столичному ЦСКА в серии со счетом 2-4.
ТАСС: последние новости
Юниорский ЧМ по хоккею в Челябинске и Магнитогорске побил рекорд посещаемости Ковальчук уверен, что сборная России завоюет медали чемпионата мира по хоккею Петербургское "Динамо" впервые в своей истории стало победителем Высшей хоккейной лиги
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение23
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Родченкова предложили «раздолбать»49
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение