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А. Медведев: рассчитываю, что Знарок отдохнёт и вернётся в СКА и сборную России
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А. Медведев: рассчитываю, что Знарок отдохнёт и вернётся в СКА и сборную России 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев поделился мнением о ситуации с Олегом Знарком, который покинул пост главного тренера сборной России по хоккею.
«Я лично рассчитываю на то, что Олег (Олег Знарок — Прим. «Чемпионата») отдохнёт и вернётся и в СКА, и в сборную. Но всё-таки груз Олимпиады — он тяжёлый. Я читаю, что, дескать, вот, он боится проиграть чемпионат мира. Думаю, это ерунда. Быков тоже говорил, что я отдохну и вернусь. Пока не вернулся. Никакого конфликта не было», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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