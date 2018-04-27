А. Медведев: рассчитываю, что Знарок отдохнёт и вернётся в СКА и сборную России 

Член совета директоров КХЛ и СКА, первый президент лиги Александр Медведев поделился мнением о ситуации с Олегом Знарком, который покинул пост главного тренера сборной России по хоккею.
«Я лично рассчитываю на то, что Олег (Олег Знарок — Прим. «Чемпионата») отдохнёт и вернётся и в СКА, и в сборную. Но всё-таки груз Олимпиады — он тяжёлый. Я читаю, что, дескать, вот, он боится проиграть чемпионат мира. Думаю, это ерунда. Быков тоже говорил, что я отдохну и вернусь. Пока не вернулся. Никакого конфликта не было», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.