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Андрей Свечников второй в рейтинге драфта НХЛ по версии Маккензи
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Андрей Свечников второй в рейтинге драфта НХЛ по версии Маккензи 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Yападающий «Бэрри Колтс» (OHL) Андрей Свечников расположился на второй строчке рейтинга драфта НХЛ 2018 года по версии эксперта TSN Боб Маккензи. В сезоне 2017/18 российский форвард набрал 72 (40+32) очка в 44 играх за «Бэрри».
Первое место в рейтинге досталось защитнику «Фрелунды» (Швеция) Расмусу Далину.
Отметим, что топ-15 кроме Свечникова вошли российские нападающие Григорий Денисенко («Локо») и Виталий Кравцов («Трактор»).
1. Расмус Далин, защитник («Фрёлунда», Швеция) 2. Андрей Свечников, нападающий («Бэрри», OHL) 3. Филип Задина, нападающий («Галифакс», QMJHL) 4. Брэди Ткачак, нападающий (университет Бостона) 5. Эван Бушар, защитник («Лондон», OHL) 6. Адам Боквист, защитник (молодежная команда «Брюнас», Швеция) 7. Оливер Вальстрём, нападающий (Сборная США U-18, USNTDP) 8. Ноа Добсон, защитник («Акади-Батурст», QMJHL) 9. Куинн Хьюз, защитник («Мичиган») 10. Йеспери Котканиеми, нападающий («Эссят», Финляндия) 11. Джозеф Велено, нападающий («Драммондвилль», QMJHL) 12. Барретт Хэйтон, нападающий («Су Грейхаундс», OHL) 13. Тай Смит, защитник («Спокан», WHL) 14. Джоэл Фараби, нападающий (Сборная США U-18, USNTDP) 15. Григорий Денисенко, нападающий («Локо», МХЛ) 15. Виталий Кравцов, нападающий («Трактор», КХЛ).
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