Защитник «Коламбуса» Зак Веренски не сыграет на ЧМ-2018 за сборную США

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски не примет участие на чемпионате мира по хоккею в составе сборной США. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Крэйг Кастенс.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок обороны сыграл в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он записал на свой счёт 37 (16+21) результативных баллов при показателе полезности «+8» и 16 минутах штрафа. В плей-офф Веренски сыграл шесть матчей и набрал 3 (1+2) очка при нулевом показателе полезности и двух минутах штрафного времени.