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Петербургское «Динамо» впервые стало победителем ВХЛ
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Петербургское «Динамо» впервые в своей истории стало победителем Высшей хоккейной лиги 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
Санкт-петербургский клуб "Динамо" в гостях со счетом 2:1 одержал победу над петербургской командой "СКА-Нева" в шестом матче финальной серии Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Петрова. Встреча прошла в спорткомплексе "Хоккейный город".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Шестаков (23-я минута) и Дмитрий Молодцов (56), у проигравших отличился Максим Мальцев (24).
Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Динамо". Петербургский клуб впервые в своей истории стал победителем ВХЛ, в сезоне-2016/17 завоевала бронзовые медали.
В регулярном чемпионате победу одержали хоккеисты "Динамо", клуб "СКА-Нева" занял второе место. На пути к финалу "Динамо" на стадии 1/8 финала победило пермский "Молот-Прикамье" (4-1 в серии), в четвертьфинале — новокузнецкий "Металлург" (4-1), а в полуфинале — курганский клуб "Зауралье" (4-0). Команда "СКА-Нева" в 1/8 финала плей-офф ВХЛ обыграла воскресенский "Химик" (4-0), в 1/4 финала — нефтекамский "Торос" (4-2), в 1/2 финала — "Нефтяник" из Альметьевска (4-1).
В прошлом сезоне победителем ВХЛ стало "Динамо" из Балашихи.
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