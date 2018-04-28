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Хоккеист Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»
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Хоккеист Хохлачев продлил контракт со «Спартаком» 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 28 апреля. Нападающий Александр Хохлачев заключил новый контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Односторонний контракт с 24-летним игроком рассчитан на один сезон.
В прошедшем сезоне Хохлачев провел 56 матчей, забросив 19 шайб и сделав 32 результативные передачи. Хоккеист является воспитанником «Спартака», он был выбран клубом «Бостон» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2011 года под общим 40-м номером. За красно-белых Хохлачев выступал в КХЛ в сезоне-2012/13 и в 26 матчах набрал семь очков (две шайбы + пять передач), затем форвард переехал в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио в составе «Виндзора», а потом в Американской хоккейной лиге за «Провиденс Брюинз», который является фарм-клубом «Бостона». В сезоне-2013/14 Хохлачев дебютировал в НХЛ, проведя один матч, всего в активе нападающего девять игр за «Бостон».
В 2016 году Хохлачев подписал двухлетний контракт с петербургским СКА, в сезоне-2016/17 форвард провел за СКА 25 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков (пять шайб + пять передач), в плей-офф Хохлачев в девяти матчах сделал одну передачу. В составе СКА Хохлачев стал обладателем Кубка Гагарина. Перед сезоном-2017/18 игрок вернулся в «Спартак».
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