Алексей Василевский: У олимпийской сборной было много моментов, нужно было забивать

— Вышел сложный матч. Почему так долго не могли забить? — Соперник хорошо оборонялся, вратарь поймал кураж, его тяжело было пробить.

— Сказалась усталость после вчерашнего матча? — Пауза у нас была меньше, чем у белорусов, но это не оправдание. Первый период вкатывались в игру, хотя надо было сразу играть в полную силу. Спасибо нашему вратарю, очень сильно нам помог.

— Сегодня звенья были другими, чем вчера. Сказалось на сыгранности? — Команда-то осталась такой же. Думаю, сыгранность сегодня была хорошая, были моменты, просто надо было забивать. Было много моментов у нас.

— Кто сильнее: норвежцы или белорусы? — Обе команды молодцы, сегодня нам потяжелее было.

— Силы остались на австрийцев? — Да, сейчас отдохнем, будем готовиться.

— Что можете сказать о сборной Австрии? — Команда приехала основным составом. Думаю, они этим составом будут играть на чемпионате мира. Будем посматривать соперника, тренерский штаб подскажет.