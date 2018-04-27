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Алексей Василевский: У олимпийской сборной было много моментов, нужно было забивать
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Алексей Василевский: У олимпийской сборной было много моментов, нужно было забивать 

Советский спорт 3 часа назад
— Вышел сложный матч. Почему так долго не могли забить? — Соперник хорошо оборонялся, вратарь поймал кураж, его тяжело было пробить.
— Сказалась усталость после вчерашнего матча? — Пауза у нас была меньше, чем у белорусов, но это не оправдание. Первый период вкатывались в игру, хотя надо было сразу играть в полную силу. Спасибо нашему вратарю, очень сильно нам помог.
— Сегодня звенья были другими, чем вчера. Сказалось на сыгранности? — Команда-то осталась такой же. Думаю, сыгранность сегодня была хорошая, были моменты, просто надо было забивать. Было много моментов у нас.
— Кто сильнее: норвежцы или белорусы? — Обе команды молодцы, сегодня нам потяжелее было.
— Силы остались на австрийцев? — Да, сейчас отдохнем, будем готовиться.
— Что можете сказать о сборной Австрии? — Команда приехала основным составом. Думаю, они этим составом будут играть на чемпионате мира. Будем посматривать соперника, тренерский штаб подскажет.
— Здорово было бы второй год подряд выиграть Кубок? — Конечно, хочется защитить, тем более перед своими болельщиками, — приводит слова Василевского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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