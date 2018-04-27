Если хоккей — то на Первом!

Первый канал предложит российским любителям хоккея широкое и эксклюзивное телевизионное и онлайн-освещение Чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Это стало возможным благодаря соглашению о долгосрочном партнерстве с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на трансляции Чемпионатов мира во всех средах вплоть до 2023 года.

Теперь зрители Первого канала, на глазах которых в феврале этого года российская сборная триумфально завоевала Олимпийское золото Пхенчхана, вновь станут участниками крупнейшего хоккейного праздника. Мировое первенство пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Матчи Чемпионата мира по хоккею на Первом будут комментировать Александр Кузмак Андрей Юртаев , в качестве экспертов приглашены Алексей Яшин Игорь Ларионов . Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире.

Расписание трансляций:

Групповой этап:

Россия — Франция, 4 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

Россия — Австрия, 6 мая, 13:15, телеэфири онлайн

Россия — Беларусь, 7 мая, 17:15, онлайн (эфир на Матч ТВ)

Россия — Чехия, 10 мая, 21:15, онлайн (эфир на Матч ТВ)

Россия — Швейцария, 12 мая, 21:15, онлайн (эфир на Матч ТВ)

Россия — Словакия, 14 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

Россия — Швеция, 15 мая, 21:15, телеэфир и онлайн

Плей-офф:

(Первый будет показывать матчи с участием сборной России)

Четвертьфинал, 17 мая, 17:15 или 21:15, телеэфир и онлайн

Полуфинал, 19 мая, 16:15 или 20:15, телеэфир и онлайн

Матч за 3-е место, 20 мая, 16:45, телеэфир и онлайн

ФИНАЛ, 20 мая, 21:15, телеэфир и онлайн

По сложившейся традиции, Первый обеспечит своим зрителям доступ к соревнованиям не только в телевизионном эфире. В период проведения Чемпионата мира на сайте Первого будет действовать онлайн-спецпроект, который предложит болельщикам уникальный доступ к контенту, а также богатый интерактивный функционал. Посетители онлайн-спецпроекта смогут увидеть матчи в прямом эфире, а также получат доступ к уникальному дополнительному контенту: к видео голов и самых ярких моментов матчей, фрагментам тренировок, интервью игроков, тренеров, новостным сюжетам, статистике и профилям команд, опросам и конкурсам, расписанию матчей.