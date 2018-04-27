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С. Фёдоров: не сказал бы, что в «Детройте» происходит безобразие
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С. Фёдоров: не сказал бы, что в «Детройте» происходит безобразие 

Чемпионат.com 2 часа назад
Легендарный форвард клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров поделился мнением о ситуации в стане клуба.
«Не сказал бы, что в «Детройте» происходит безобразие. Просто где-то был потерян вектор формирования команды или не было достойных кандидатов. Поэтому было взято много молодых и талантливых игроков, которые умеют играть с шайбой. Мне сложно судить, что там произошло, но команда не показывает результат. Но у всех бывают взлёты и падения. Надеюсь, за какой-то период команда наберёт мощь, найдёт выход из ситуации. Знаю, генменеджер Кен Холланд подписал двухлетний контракт. Моё мнение — он знает выход из положения.
С Владимиром Константиновым давно не виделся. Общение немножко затруднено. Несколько лет я вообще не был в США, поэтому, надеюсь, при поездке туда в ближайшем будущем у меня будет возможность с ним увидеться», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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