Вратарь «Торонто» Андерсен сыграет за сборную Дании на чемпионате мира по хоккею

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен примет участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, передает ТАСС

По информации Politiken, который был основным вратарем клуба в текущем сезоне, является главной звездой датского хоккея.

Вратарь не пропустил 91,8% бросков в прошедших матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при коэффициенте надежности 3,76.

В последний раз Андерсен выступал на чемпионате мира в составе национальной команды в 2012 году.