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Вратарь «Торонто» Андерсен сыграет за сборную Дании на чемпионате мира по хоккею
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Вратарь «Торонто» Андерсен сыграет за сборную Дании на чемпионате мира по хоккею 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен примет участие в домашнем чемпионате мира 2018 года, передает ТАСС.
По информации Politiken, который был основным вратарем клуба в текущем сезоне, является главной звездой датского хоккея.
Вратарь не пропустил 91,8% бросков в прошедших матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) при коэффициенте надежности 3,76.
В последний раз Андерсен выступал на чемпионате мира в составе национальной команды в 2012 году.
Ранее сообщалось, что форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон сыграет в составе сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании.
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