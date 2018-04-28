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Вратарь «Каролины» Скотт Дарлинг выступит за сборную США на ЧМ-2018
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Вратарь «Каролины» Скотт Дарлинг выступит за сборную США на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Вратарь «Каролины Харрикейнз» Скотт Дарлинг согласился принять участие в чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует клубный обозреватель Александр Чип.
В минувшем сезоне 29-летний вратарь выиграл 13 из 40 матчей регулярного сезона при 88,8 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. За карьеру в НХЛ Дарлинг одержал 52 победы в 118 матчах, отражая 91,0% бросков и пропуская 2,67 шайбы за игру.
Для Дарлинга мировое первенство в Копенгагене и Хернинге станет первым в карьере. Американский вратарь ранее не играл за национальную команду.
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