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Лидер «Коламбуса» Аткинсон сыграет за сборную США
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Лидер «Коламбуса» Аткинсон сыграет за сборную США на ЧМ-2018 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кэм Аткинсон сыграет в составе сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании. Об этом сообщает "Советский спорт".
На счету Аткинсона 24 шайбы и 22 результативные передачи в 65 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Отмечается, что хоккеист уже принимал участие в мировом первенстве 2012 года, тогда команда США не смогла выйти в полуфинал.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной России и клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский не выступит на чемпионате мира 2018.
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