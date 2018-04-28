Лидер «Коламбуса» Аткинсон сыграет за сборную США на ЧМ-2018

Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Кэм Аткинсон сыграет в составе сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании. Об этом сообщает "Советский спорт".

На счету Аткинсона 24 шайбы и 22 результативные передачи в 65 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отмечается, что хоккеист уже принимал участие в мировом первенстве 2012 года, тогда команда США не смогла выйти в полуфинал.