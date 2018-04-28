Дубль Марка Шайфли в видеообзоре матча «Нэшвилл» — «Виннипег»

В первом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Счёт в серии — 0-1.

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