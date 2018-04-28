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Дубль Марка Шайфли в видеообзоре матча «Нэшвилл» — «Виннипег»
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Дубль Марка Шайфли в видеообзоре матча «Нэшвилл» — «Виннипег» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В первом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Счёт в серии — 0-1.
Главным героем матча стал голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, отразивший 47 бросков из 48. Победную шайбу в середине второго периода забросил форвард Пол Штястны. Дублем в составе победителей отметился Марк Шайфли, две результативные передачи на свой счёт записал капитан «Виннипега» Блейк Уилер. Единственную шайбу хозяев забросил Кевин Фиала.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор единственного матча игрового дня.
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