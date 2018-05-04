«Нэшвилл» на выезде обыграл «Виннипег» и сравнял счет в серии

«Нэшвилл Предаторз» на выезде взял верх над «Виннипег Джетс» в четвертом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт" В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман и Пи Кей Суббэн. У хозяев единственным голом отметился Патрик Лайне Счет в серии стал 2-2. Следующая встреча пройдет на площадке «Нэшвилла» 6 мая. НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 4-й матч "Виннипег Джетс" (Виннипег) — «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) 0:1 — Хартман — 17:20, 0:2 — Суббэн (Форсберг, Джохансен) — 34:36 (5x4), 1:2 — Лайне (Штястны) — 59:09 (6x4)