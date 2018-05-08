«Нэшвилл» обыграл «Виннипег» и сравнял счет в серии

"Нэшвилл Предатоз" на выезде обыграл "Виннипег Джетс" в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции со счетом 4:0. Об этом сообщает "Советский спорт".

На счету форварда "Предаторз" Райана Джохансена две результативные передачи.

Голкипер гостей Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам.

Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 6-й матч

Виннипег Джетс (Виннипег) — Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: 0:1 — Арвидссон (Йози, Джохансен) — 01:02 (5x5),

0:2 — Форсберг (Смит, Джохансен) — 28:16 (5x5),

0:3 — Форсберг (Арвидссон, Йози) — 45:55 (5x5),

0:4 — Арвидссон (Форсберг) — 55:58 (en)