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«Нэшвилл» обыграл «Виннипег» и сравнял счет
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«Нэшвилл» обыграл «Виннипег» и сравнял счет в серии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Нэшвилл Предатоз" на выезде обыграл "Виннипег Джетс" в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции со счетом 4:0. Об этом сообщает "Советский спорт".
В составе победителей по дублю у Виктора Арвидссона и Филипа Форсберга.
На счету форварда "Предаторз" Райана Джохансена две результативные передачи.
Голкипер гостей Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам.
Хоккей. НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 6-й матч
Виннипег Джетс (Виннипег) — Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: 0:1 — Арвидссон (Йози, Джохансен) — 01:02 (5x5),
0:2 — Форсберг (Смит, Джохансен) — 28:16 (5x5),
0:3 — Форсберг (Арвидссон, Йози) — 45:55 (5x5),
0:4 — Арвидссон (Форсберг) — 55:58 (en)
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