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«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли
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«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли 

Газета.Ru 25 минут назад
«Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:6 (0:0, 2:4, 0:6), сообщает ТАСС.
Дублем в составе победителей отметился Кайл Коннор. Шесть шайб из восьми были заброшены в первые 10 минут второго периода.
Счет в серии стал — 3-2 в пользу «Джетс». Следующий матч пройдет в Виннипеге 8 мая.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 5-й матч
"Нэшвилл Предаторз" (Нэшвилл) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)
0:1 — Штястны (Лайне, Элерс) — 27:44  1:1 — Вебер — 31:08  1:2 — Коннор (Уилер, Шайфли) — 32:30  1:3 — Бафлин (Танев, Лаури) — 34:34  1:4 — Коннор (Уилер, Бафлин) — 37:01  2:4 — Джохансен — 37:59 (4x5)
2:5 — Шайфли (Коннор, Уилер) — 40:28  2:6 — Перро (Элерс) — 46:23 (5x4)
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