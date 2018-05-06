«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» и вышел вперед в серии Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:6 (0:0, 2:4, 0:6), сообщает ТАСС

Дублем в составе победителей отметился Кайл Коннор . Шесть шайб из восьми были заброшены в первые 10 минут второго периода.

Счет в серии стал — 3-2 в пользу «Джетс». Следующий матч пройдет в Виннипеге 8 мая.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Запад. 5-й матч

"Нэшвилл Предаторз" (Нэшвилл) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

0:1 — Штястны (Лайне, Элерс) — 27:44 1:1 — Вебер — 31:08 1:2 — Коннор (Уилер, Шайфли) — 32:30 1:3 — Бафлин (Танев, Лаури) — 34:34 1:4 — Коннор (Уилер, Бафлин) — 37:01 2:4 — Джохансен — 37:59 (4x5)

2:5 — Шайфли (Коннор, Уилер) — 40:28 2:6 — Перро (Элерс) — 46:23 (5x4)